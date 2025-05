Cuca enaltece atuação do Atlético em goleada e classificação na Copa do Brasil

O técnico Cuca viu o Atlético-MG fazer uma grande atuação e eliminar o Maringá na terceira fase da Copa do Brasil, em jogo disputado nesta quarta-feira (21), na Arena MRV. Rubens e Patrick, revelados pelo Galo, abriram caminho para a goleada por 4 a 0.

Na entrevista coletiva, o treinador do Galo elogiou sua equipe, principalmente por conseguir superar a marcação individual do Maringá, dificuldade que o time havia enfrentado no empate por 2 a 2 no jogo de ida. Ele também comentou os gols marcados pelo time mineiro.

VEJA O JOGO: Com brilho da base e de Rony, Atlético bate o Maringá e avança sem sustos na Copa do Brasil

“Foi exatamente o que trabalhamos. Eles têm um bom sistema defensivo em todo o campo. Se você adianta demais a equipe e deixa só um zagueiro, eles ficam com um atacante pronto para aproveitar. É um jogo perigoso. Foi o que aconteceu no primeiro tempo”, disse Cuca.

“No segundo tempo, jogamos com mais tranquilidade devido ao primeiro gol, mas os primeiros 20 minutos foram de muita trocação”, concluiu o treinador.

Todavia, com a classificação, o Galo embolsou R$ 3,6 milhões em premiação. Agora, aguarda o sorteio para conhecer o adversário nas oitavas de final. Campeão em 2014 e 2021, o Atlético busca o tricampeonato da competição.

