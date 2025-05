Ex-Flamengo, Domènec Torrent aceita convite para comandar time que vai disputar o Mundial

Na noite desta quarta-feira (21), o Monterrey anunciou, a contratação do técnico Domènec Torrent, que já teve passagem pelo Flamengo. Sua chegada ao clube mexicano se dá para a disputa do Mundial de Clubes. Ele, aliás, assina contrato até o fim da atual temporada.

O treinador de 62 anos ficou marcado no futebol brasileiro por sua passagem curta pelo clube carioca, em 2020, ano em que teve a árdua missão de suceder Jorge Jesus, então supervitorioso à frente da equipe rubro-negra.

O espanhol, contudo, não chegou a completar quatro meses no comando e foi dispensado após sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Atlético. Na época, o Flamengo ocupava a terceira posição na tabela e, ao fim da temporada, sagrou-se campeão brasileiro com Rogério Ceni.

De lá pra cá, Domènec Torrent dirigiu o Galatasaray até aceitar o convite do futebol mexicano. Seu trabalho anterior à chegada no Monterrey ocorreu no Atlético San Luis, com direito a uma eliminação na fase inicial do Clausura, com um decepcionate 15º lugar.

El Club llega a un acuerdo con Domènec Torrent para que asuma la dirección técnica de Rayados. ????? El entrenador catalán cuenta con una trayectoria forjada junto a los mejores del mundo, un estilo de juego equilibrado, dinámico y competitivo, y conocimiento del futbol mexicano.… pic.twitter.com/vqI475Kxh3 — Rayados (@Rayados) May 21, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.