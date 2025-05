Yuri Alberto afirma que Corinthians precisa se acostumar a vencer e fala sobre Seleção

O Corinthians conseguiu sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (21), o Timão bateu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, repetindo o placar do jogo da ida.

O atacante basicamente aproveitou sua única oportunidade para dar a vitória ao Timão. Yuri reconheceu isso e também já foca na recuperação para a partida contra o Atlético Mineiro, no último sábado (24).

“Jogo de poucas oportunidades, muito difícil, duelo, briga. A única bola em condições de fazer o gol, eu pude converter. Agora é descansar novamente, que temos dois, três dias no Brasileirão e precisamos continuar pontuando”, ressaltou.

Sem aparecer muito na partida, o atacante não hesitou em classificar o jogo como chato, inclusive comentando isso com um adversário. Além disso, o jogador enfatizou que o Corinthians precisa se acostumar a vencer mesmo em confrontos assim.

“A gente é assim, até o último minuto e isso mostra nossa força dentro de casa. Temos que acostumar a vencer, mesmo que a gente jogue mal. Falei até para o Patrick (zagueiro do Novorizontino): ‘Que jogo chato'”, comentou.

Ausência na Seleção

No começo de junho a Seleção Brasileira estará na Neo Química Arena para enfrentar o Paraguai. Desta vez, Yuri Alberto não está na pré-lista, algo confirmado pelo atacante. O artilheiro do estádio lamentou a ausência para o confronto e ainda projetou um possível confronto contra o seu companheiro de time no estádio do Corinthians.

“Infelizmente, não estou nessa pré-lista, mas eu não vou deixar de trabalhar, cara. Vou continuar trabalhando pra que nas próximas eu possa estar nessa lista. Se Deus quiser, uma próxima convocação. Imagina jogar (aqui) contra o Romero, mas tá tudo bem”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.