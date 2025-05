Dorival valoriza momento defensivo do Corinthians, mas aponta que ataque está devendo

O Corinthians carimbou seu passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (21), o Timão repetiu o placar do jogo da ida e venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, já na reta final da partida.

Apesar da vitória, o Timão teve um jogo complicado, e com muitas dificuldades para criar oportunidades. Dorival Júnior apontou que o time acabou ficando muito parado em meio à linha adversária, que dificultou nas infiltrações ofensivas da equipe.

“Aconteceu defensivamente e não aconteceu ofensivamente. Nós ficamos muito estáticos em determinados momentos, de costas para a última linha adversária. Com isso nós tivemos dificuldades nas nossas infiltrações e nas nossas finalizações de jogada”, ressaltou.

Se o ataque apresenta dificuldades, a defesa vai bem. Contra o Novorizontino, o Corinthians alcançou o quarto jogo sem tomar gols desde a chegada de Dorival. O treinador valorizou o feito e acredita que o equilíbrio ofensivo virá com peças como Rodrigo Garro e Memphis Depay.

“São sete jogos e em quatro deles passamos sem tomar gols e, o principal de tudo isso, nós não estamos sofrendo. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que valorizar. Os posicionamentos e os comportamentos estão sendo respeitados, a equipe se sente jogando de uma maneira segura. Logicamente que estamos devendo no sentido de buscar uma criação mais efetiva, mas acredito que esse equilíbrio virá quando nós tivermos dois jogadores de muito bom nível, que são o Garro e o Memphis, em totais condições”, pontuou.

Oportunidades de Maycon

Dorival vem trazendo novidades no time alvinegro. Além das variações, com Raniele mais à frente e Félix Torres pela direita, o comandante alvinegro vem dando mais oportunidades para Maycon. O treinador explicou a escolha frequente pelo volante, se defendendo de críticas recebidas por torcedores.

“Para mim ele está dando dinâmica para o time, ele está fazendo essa bola fluir com um pouco mais de naturalidade e isso para mim é importante. Na minha opinião, um meio-campista precisa desse dinamismo. E, mesmo que ele não esteja totalmente recuperado daquilo que ele passou, ele vem em um processo de evolução”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.