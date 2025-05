Flamengo e o dever de casa diante do Botafogo-PB

O difícil, no jogo tranqüilo, foi entender os motivos que levaram Filipe Luis a lançar Arrascaeta, com a partida ganha pelo Flamengo. Mas deixá-lo de fora do duelo com o Botafogo, o do Rio, domingo passado.

O Flamengo marcou três gols em 21 minutos. Assim, cumpriu a obrigação, ao derrotar o Botafogo, da Paraíba, por 4 a 2, no Maracanã. O time nordestino tomou dois gols com muita rapidez. Com isso, não teve mais como acertar qualquer estratégia para obter o resultado que precisava, que era uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis.

Como o Flamengo venceu

Danilo abriu o placar aos dois minutos, com Danilo, Pedro ampliou aos seis, e Varela fez 3 a 0. Henrique Dourado, em falha flagrante da defesa, notadamente de Matheus Cunha, que da meta saiu perdido, diminuiu. Mal começou a etapa derradeira, e Éverton Cebolinha aumentou para 4 a 1. Contudo, aos 24, Rodrigo Alves bateu de longe e Matheus Cunha aceitou: 4 a 2.

Impossível fazer uma análise sobre um jogo no qual só um milagre levaria o Alvinegro de João Pessoa à classificação. Mas o fato é que o Flamengo marcou os gols e garantiu a vaga. Na realidade, o pior não foi marcar quatro gols, o que seria normal, mas tomar dois do adversário que também caiu de quatro diante do Floresta, na Série C, não faz tanto tempo assim. Nada além.

