Varela, em alta, já projeta o jogo contra o Palmeiras

O lateral-direito Varela foi um dos destaques na vitória do Flamengo sobre o Botafogo-PB por 4 a 2, nesta quarta-feira, 21/5, pela Copa do Brasil. O resultado levou o Rubro-Negro às oitavas de final da competição, e o uruguaio ajudou muito para o time conquistar o objetivo. Afinal, além de boas jogadas, fez o terceiro gol e deu o passe para o quarto, marcado por Everton Cebolinha.

O jogador vive um momento de alta e, no próximo duelo — neste domingo, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão — será titular mais uma vez. Afinal, Wesley está suspenso e não terá condições de jogo:

“Atuar contra o Botafogo-PB foi importante para manter o ritmo. No domingo, o Wesley está fora. Eu devo conseguir jogar.”, declarou Varela, que analisou assim a partida desta quarta-feira no Maracanã.

“Começamos bastante ativos e marcamos dois gols rapidamente. Ampliamos e depois levamos um. Ainda temos muito a corrigir. Mas foi um grande jogo”.

Varela deve herdar vaga de Wesley e tem renovação encaminhada

Wesley está muito valorizado. Interessa a clubes como o Manchester City e é cotado para ser titular da Seleção Brasileira na era Ancelotti. Tudo indica que sairá na janela de meio de ano. Assim, Varela deve mesmo herdar a titularidade a partir do segundo semestre. Não por acaso o Flamengo já encaminha a sua renovação.

“O momento que estou vivendo é muito bom, e tem muita coisa pela frente. Creio renovação está encaminhada”, disse o jogador.

Filipe Luís elogia lateral

O técnico Filipe Luís, quando perguntado sobre Varela após o jogo desta quarta-feira, valorizou tanto o seu futebolquandto a sua postura junto com o elenco, o colocando como um dos influenciadores positivos do grupo.

“Varela, pelo que sei, está com a renovação encaminhada. Ele é um jogador muito sólido. Vai bem na parte defensiva, é um jogador que quase não perde a bola. É diferente do Wesley, que é mais atacar os espaços. O Varela é mais associativo, combina bem com os companheiros. Sempre treina bem, é importante para a equipe. É um dos líderes silenciosos do elenco. Tem muita atitude. É o tipo de jogador que todo treinador gosta de ter à disposição. E não é por acaso que ele tem tanta história na carreira”, disse,lembrando que o lateral não pe titualr da Seleção do Uruguai e com duas Copa do Mundo no currículo (a terceira a caminho) por acaso.

