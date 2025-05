Murilo está a um gol de entrar no top 5 de zagueiros artilheiros do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Um dos líderes do Palmeiras nas últimas temporadas, Murilo tem se destacado não apenas pelas boas atuações defensivas, mas também para balançar as redes dos adversários. Afinal, ele marcou nos últimos dois jogos do Verdão, contra Bolívar e Red Bull Bragantino e está próximo de entrar em um ranking seleto no clube.

O tento marcado contra o RB Bragantino, no último domingo (18/5), pelo Brasileirão, foi o 20° do zagueiro com a camisa alviverde. Agora, ele está a um de se igualar a Cléber e entrar no Top-5 dos zagueiros com mais gols na história do Palmeiras. O líder no quesito é o companheiro de clube Gustavo Gómez, com 39 gols, seguido por Luís Pereira (36), Loschiavo (32) e Vágner Bacharel (22).

”Sei que a minha principal função é manter o sistema defensivo protegido. Isso a gente vem fazendo com muita dedicação, mas também trabalho muito a bola ofensiva e fico feliz por também ajudar o Palmeiras no ataque. Quando eu consigo contribuir com gols, é uma satisfação enorme, fruto de muito trabalho e também da confiança que a comissão técnica me passa durante as nossas atividades”, disse Murilo, que prosseguiu.

”E poder entrar em um ranking com esses jogadores históricos só me enche de orgulho. Me dá ainda mais motivação pra seguir treinando firme e representando essa camisa com muito profissionalismo. Como eu sempre digo, desde o meu primeiro dia aqui no Palmeiras, fui muito bem tratado por todos e me sinto em casa”, completou.

Assim, Murilo pode entrar no top 5 já nesta quinta-feira (22/5). Isso porque o Palmeiras terá pela frente o Ceará, no Allianz Parque, às 19h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

