Conselho aprova, e Zico será embaixador oficial do Flamengo

Nesta quarta-feira (21), o Conselho de Administração do Flamengo aprovou a contratação de Zico, ídolo rubro-negro, como embaixador oficial do clube. Com contrato até 2027, o Galinho será chefe da delegação na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, onde iniciará seus compromissos.

Além disso, Zico ganhará um programa na FlamengoTV, onde apresentará o “Resenha Rubro-Negra com o Galinho”. Segundo informações do portal “ge”, o trabalho também envolve participação em conteúdos institucionais e ações promocionais.

A aprovação da contratação ocorreu poucas horas antes da equipe garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Apenas um conselheiro foi contrário à decisão. O contrato será firmado entre o Flamengo, uma empresa de Zico e o próprio ex-jogador nos próximos dias.

