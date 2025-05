Filipe Luís só pensa no Palmeiras: ‘Sem dúvida é o grande rival do Flamengo’

Filipe Luís não terá Wesley no classico com o Palmeiras - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após atingir o objetivo de classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, ao vencer o Botafogo-PB no Maracanã por 4 a 2, o Flamengo passa a direcionar todo o foco para o jogo de domingo, que promete muito: o duelo contra o Palmeiras.

Não é apenas um clássico entre os dois primeiros colocados, mas também entre os times apontados em praticamente todas as listas como os principais favoritos aos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Nos últimos anos, essas equipes vêm nutrindo uma das maiores rivalidades do futebol sul-americano.

“Muito importante. Hoje, sem dúvida, é o nosso grande rival”, disse o treinador Filipe Luís na coletiva, após a vitória sobreos paraibanos, para em seguida completar:

“São times com um dos maiores elencos. Temos um respeito mútuo. Será um grande jogo, um clássico moderno do futebol brasileiro. Esperamos fazer um grande futebol, sabemos que tem muita coisa em jogo. São três pontos, e o Flamengo entra em campo sempre para ganhar. Vamos fazer um grande jogo para a nossa caminhada,” comentou um jogador rubro-negro”.

Filipe Luís ainda não foca no Mundial

Além de tudo que envolve o clássico, o confronto pode servir como um “aquecimento” para o Mundial de Clubes, que começa no dia 11 de junho, quando o Flamengo enfrentará, na fase de grupos, Chelsea, Espérance de Túnis e o vencedor de Los Angeles FC x América-MEX, que jogarão uma repescagem.

“A partir de agora, o jogo com o Palmeiras, pelo Brasileiro, é o nosso foco. Ainda não é hora de pensar no Mundial ou em qualquer outra coisa. O foco é total no próximo rival.”

Desfalques do Flamengo

Para a partida contra o Verdão, Filipe Luís não contará com Wesley, que está suspenso. Além dele, Plata, com edema no joelho direito, e De La Cruz, com entorse no joelho esquerdo, também estão fora. No lugar do lateral-direito, Varela, que já foi titular contra o Botafogo-PB, segue como titular. No caso de De La Cruz, a tendência é que Pulgar, que deve se recuperar de lesão, retorne ao time.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.