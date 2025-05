Corinthians evita cravar data para o retorno de Garro e Depay

O torcedor do Corinthians não vê a hora de ver Rodrigo Garro e Memphis Depay novamente juntos em campo. O retorno da dupla está muito próximo, mas Dorival Júnior vem pregando cautela sobre o assunto.

Existia uma grande expectativa que os dois voltem contra o Atlético-MG, no próximo domingo (25), pelo Brasileirão. Contudo, após a partida contra o Novorizontino nesta quarta-feira (21), na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil, Dorival Júnior evitou cravar o retorno da dupla.

“É difícil, estamos acompanhando a evolução no dia a dia. Hoje (quarta) treinaram, mas não tenho como falar se os teremos no fim de semana ou na semana seguinte. É um processo moroso, um pouco mais lento, mas estão tendo uma abordagem um pouco maior do departamento físico, liberando para trabalhos mais intensos até com bola. Hoje foi assim e isso nos é interessante”, disse Dorival.

Quem está mais próximo de voltar é Rodrigo Garro. Aliás, ele deve estar na lista de relacionados para o jogo contra o Atlético-MG, mas pelo fato de o jogo ser na Arena MRV, local onde possui um gramado sintético, o argentino deve ficar no banco de reservas. O argentino não joga desde o dia 27 de março, pela final do Campeonato Paulista.

Já Memphis está fora por um problema ligamentar no tornozelo direito. Ele fez um tratamento intensivo em três períodos para tentar o retorno mais rápido, mas ainda não teve condições de ser relacionado contra o Novorizontino.

Corinthians espera que dupla resolva seus problemas ofensivos

O retorno de Garro e Memphis é muito esperado por causa da dificuldade vivida pelo Corinthians no setor ofensivo nas últimas partidas. Afinal, o Timão não vem desempenhando tão bem nos últimos jogos e apresentando um futebol muito abaixo, comparado ao início da temporada.

“Ainda estamos devendo para buscar uma criação mais efetiva, mas acredito que isso mude quando tivemos Garro e Memphis completamente recuperados”, disse Dorival.

Mesmo se não jogaram contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, a dupla deve viajar para Belo Horizonte com o resto da delegação. Isso porque o Corinthians seguirá de Belo Horizonte (MG) direto para a Argentina, onde enfrenta o Huracán, terça, pela Copa Sul-Americana.

