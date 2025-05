Neymar se reunirá com amigos para react ao vivo das Finais da Conferência Oeste da NBA

O Disney+ promoverá uma ação inédita ao lado do astro do esporte brasileiro Neymar. A plataforma de streaming e a ESPN transmitem com exclusividade as Finais da Conferência Oeste da NBA e se preparam para unir o melhor basquete do mundo com a grande estrela do futebol nacional e seus amigos.

A iniciativa levará os assinantes do Disney+ para dentro da casa do astro, onde o craque estará ao lado de seus amigos para assistir ao jogo 4 das Finais da Conferência Oeste da NBA. O duelo em questão colocará Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder frente a frente, mas com clima descontraído e cheio de resenhas para os internautas.

Entre lances decisivos e jogadas de tirar o fôlego, o público poderá acompanhar comentários e reações espontâneas do atleta e de seus convidados. A ideia se baseia em oferecer uma experiência diferenciada para os fãs de esporte, mas, também, para quem gosta de um grande evento feito de uma forma leve e irreverente.

Amigos de Neymar

A live contará com nomes conhecidos de diferentes segmentos. Confirmaram presença o humorista Renato Albani, o cantor Felipe Araújo, a jogadora de futevôlei Natalia Guitler, o levantador da Seleção Bruninho, a influenciadora Sofia Espanha, o apresentador Fernando Medeiros e o jornalista da ESPN Du Meneses.

O conteúdo ficará em tela dividida para assinantes da plataforma, com imagens do jogo lado a lado com as reações dos convidados. Quem estiver fora do plano Premium poderá acompanhar a live sem as imagens da partida nos perfis da ESPN Brasil no YouTube e TikTok.

A participação na live ocorrerá poucas horas após a convocação oficial da Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti. O italiano divulgará a lista às 15h do mesmo dia. Vale frisar que o atacante figura na pré-lista, mesmo sem ter atuado desde a lesão.

