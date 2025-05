Advogados de Bruno Henrique solicitam anulação de processo na Justiça do DF

Além do pedido de arquivamento do inquérito que apura possível manipulação de apostas esportivas, a defesa de Bruno Henrique também protocolou, em segunda instância, uma solicitação de anulação do processo na Justiça do Distrito Federal. Os advogados, afinal, argumentam que a competência para julgar o caso seria da Justiça Federal do DF.

Segundo o “ge”, a defesa também solicitou que tudo relacionado ao processo do atacante paralise enquanto o pedido de anulação esteja em análise pelas autoridades. E também que as provas obtidas até aqui também sejam retiradas. Ainda de acordo com o site, o documento protocolado aborda alguns pontos que não permitiriam a investigação pela Justiça Estadual.

Entre eles, estão que as apostas esportivas no Brasil são regulamentadas pela União e dependem de autorização do Ministério da Fazenda, conforme leis federais aprovadas em 2018 e 2023. O caso em questão envolve empresas e entidades internacionais, além de transações financeiras realizadas fora do país. Por se tratar de um tema com alcance internacional e conexão com práticas de corrupção esportiva, a investigação foi assumida pela Polícia Federal, com respaldo do Ministério da Justiça e fundamentada em tratados internacionais.

Além disso, argumentam que a denúncia partiu de organizações como a IBIA, FIFA e CONMEBOL, e não se limita a fatos ocorridos no Distrito Federal, onde foi realizado o jogo investigado. As apostas suspeitas foram feitas em cidades de Minas Gerais, enquanto o atacante reside no Rio de Janeiro, e as plataformas de apostas estão sediadas no exterior.

A defesa de Bruno Henrique também alega contrangimento ilegal, afirmando que a Justiça Estadual agiu sem competência e que a operação foi excessiva e midiática. Também alerta que, sem a suspensão do processo, novas ilegalidades podem ocorrer, prejudicando ainda mais o jogador.

O caso de Bruno Henrique

Bruno Henrique é acusado de envolvimento com esquemas de apostas após receber cartão vermelho no jogo entre Flamengo e Santos, em 2023. Na ocasião, os times se enfrentaram no dia 01 de novembro, em partida pela 31ª rodada do Brasileirão. O embate acabou com vitória da equipe paulista, por 2 a 1, e com expulsão do camisa 27 aos 50 minutos do segundo tempo.

Primeiramente, Bruno Henrique recebeu o cartão amarelo por tentar “agredir” Soteldo após tomar um drible do atacante do Santos. Logo na sequência, o jogador do Flamengo “peitou” o árbitro Rafael Klein, que o puniu com a expulsão direta.

Nas investigações, o aparelho de Bruno Henrique sofreu apreensão. Nas investigações, a Polícia Federal, assim, encontrou mensagens de Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do jogador. Ao todo, 3.989 conversas no WhatsApp do jogador estiveram sob análise.

As investigações apontam que Wander articulou apostas no próprio nome, no da esposa (Ludymilla Araújo Lima) e compartilhou a informação com amigos. O irmão do atacante enfrentava dificuldades com pagamento de pensão e dívidas pessoais àquela altura. Inclusive, solicitou R$ 10 mil emprestados a Bruno Henrique logo após a Betano bloquear os valores das apostas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.