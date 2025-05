Após 13 anos, Luka Modric se despede do Real Madrid

Luka Modric anunciou nesta quinta-feira (22) que no próximo fim de semana vai entrar em campo pela última vez com a camisa do Real Madrid.

Contratado em 2012 junto ao Tottenham por 35 milhões de euros, Modric superou expectativas e se tornou uma lenda viva do clube merengue. Com 28 títulos conquistados – incluindo seis Ligas dos Campeões, quatro La Ligas e cinco Supercopas da Europa – , o croata é o jogador mais vitorioso da história do Real Madrid.

Em 2018, Modric quebrou a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo ao conquistar a Bola de Ouro, após liderar a Croácia até a final da Copa do Mundo e ser peça-chave na conquista da Champions League pelo Real Madrid.

Mesmo aos 39 anos, Modric manteve alto nível de desempenho, participando de 55 partidas na temporada 2024-25. Seu último jogo no Santiago Bernabéu será neste sábado (24) contra a Real Sociedad, com a despedida oficial marcada para após o Mundial de Clubes.

Em mensagem emocionante nas redes sociais, Modric expressou gratidão ao clube, companheiros e torcedores, afirmando que o Real Madrid sempre será sua casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luka Modric (@lukamodric10)

Veja o texto de despedida de Modric:

Chegou a hora. O momento que eu nunca quis que chegasse, mas o futebol é assim, e na vida tudo tem um começo e um fim… No sábado farei minha última partida no Santiago Bernabéu.

Cheguei em 2012 com a esperança de vestir a camisa do melhor time do mundo e a ambição de fazer grandes coisas, mas não imaginava o que viria depois.

Jogar pelo Real Madrid mudou minha vida como jogador de futebol e como pessoa. Tenho orgulho de ter feito parte de uma das eras mais bem-sucedidas do melhor clube da história.

Quero agradecer sinceramente ao clube, especialmente ao presidente Florentino Pérez, meus companheiros de equipe, treinadores e todos que me ajudaram durante todo esse tempo.

Ao longo dos anos, vivi momentos incríveis, reviravoltas aparentemente impossíveis, finais, comemorações e noites mágicas no Bernabéu… Ganhamos tudo e fiquei muito feliz. Muito, muito feliz.

Mas além dos títulos e vitórias, levo no coração o carinho de todos os torcedores do Real Madrid. Eu realmente não sei como explicar a conexão especial que tenho com todos vocês e o quanto me senti apoiada, respeitada e amada e continuo me sentindo. Nunca esquecerei cada aplauso e todos os gestos gentis que vocês me mostraram.

Estou saindo com o coração cheio. Cheio de orgulho, gratidão e memórias inesquecíveis. E mesmo que depois do Mundial de Clubes eu não use mais essa camisa em campo, sempre serei um torcedor do Real Madrid.

Nós nos veremos novamente. O Real Madrid sempre será minha casa. Ao longo da vida.

Hala Madrid e nada mais.

Luka Modric.

