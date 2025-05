Ex-Arsenal assume culpa por contrabando de cannabis em esquema de mais de R$ 4 milhões

Jay Emmanuel-Thomas admitiu-se culpado no caso que investiga seu envolvimento no contrabando de cannabis no Reino Unido. Detido desde o ano passado, o ex-atacante do Arsenal foi preso em flagrante com 60 kg da substância no Aeroporto de Stansted, em Londres, em setembro. A droga, avaliada em cerca de R$ 4,5 milhões à época, foi transportada da Tailândia por meio de malas despachadas de Dubai.

A confissão ocorre meses após a primeira versão do jogador sobre o caso — o qual negou seu envolvimento durante audiência ainda em setembro. Thomas reconsiderou o depoimento o mudou na sessão mais recente do julgamento. A Agência Nacional de Crimes (NCA) do Reino Unido conduziu a investigação que levou à prisão do jogador em setembro.

A Justiça britânica classificou o caso como evasão fraudulenta da proibição de importação de substância ilegal. O crime ocorreu entre 1º de julho e 2 de setembro de 2024 — período total entre o planejamento e execução do plano. A audiência de sentença ainda não possui data definida, mas Emmanuel-Thomas optou por comparecer presencialmente, em vez de seguir por videoconferência.

Desdobramentos judiciais

Além do jogador, outras duas pessoas estavam inicialmente implicadas no caso. A namorada de Emmanuel-Thomas, Yasmin Piotrowska, e sua amiga, Rosie Rowland, retornavam da Tailândia no mesmo voo e foram presas sob a acusação de participarem do contrabando.

As mulheres relataram à Justiça sobre o conhecimento do transporte de ouro, mas não de drogas. Posteriormente, após análise no celular do ex-jogador, a promotoria ordenou a absolvição das duas — tratadas como vítimas do grupo —, que deixaram o tribunal em liberdade. O próprio Emmanuel declarou sentir “pena das meninas” quando questionado sobre o envolvimento de ambas.

Acusação formal e possível sentença

Segundo a legislação do Reino Unido, a importação ilegal de cannabis pode gerar pena de até 14 anos de prisão. A NCA ressaltou que, embora traficantes ofereçam altos valores e promessas atrativas a mensageiros, o risco envolvido é elevado e, muitas vezes, irreversível.

Trajetória e passagem pelo Arsenal

O Greenock Morton, clube da segunda divisão escocesa e com quem Thomas tinha vínculo à época, rescindiu o contrato com o ex-atacante imediatamente após a detenção. A equipe afirmou, em nota, que não se manifestaria publicamente sobre o caso.

Revelado pelo Arsenal, clube pelo qual conquistou a FA Youth em 2009, o atacante atuou em apenas quatro partidas pelo time profissional. Isso porque acabou rapidamente transferido ao Ipswich Town após deixar as categorias de base. Ainda defendeu equipes como Bristol City, Queens Park Rangers, Aberdeen, Livingston e a tailandesa PTT Rayong.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.