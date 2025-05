Maracanã x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), o Internacional enfrenta o Maracanã, do Ceará, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina. Como venceu a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil por 1 a 0, o Colorado precisa de apenas um empate para garantir a classificação para as oitavas.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o embate, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael vai narrar a peleja, acompanhado por Pedro Fut nos comentários e o intrépido Will Ferreira nas reportagens.

