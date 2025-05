Palmeiras tenta apagar ‘fantasma’ no Allianz para seguir na Copa do Brasil

O Palmeiras encara o Ceará nesta quinta-feira (22), às 19h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão tem a vantagem após vencer na Arena Castelão por 1 a 0 e precisa de apenas um empate para avançar. Contudo, para isso, a equipe de Abel Ferreira precisa exorcizar um fantasma que atormenta o clube nos últimos anos.

Afinal, nas últimas quatro edições de Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado justamente no Allianz Parque, diante de sua torcida. A primeira aconteceu em 2021. Na ocasião, era o detentor do título, após levantar a taça em 2020, ao vencer o Grêmio na decisão. Contudo, na edição seguinte, foi surpreendido pelo CRB ainda na terceira fase e foi eliminado nos pênaltis para os alagoanos.

Nas duas edições seguintes, o revés aconteceu para o mesmo adversário: o São Paulo. Em 2022, o Verdão perdeu no Morumbi por 1 a 0, mas venceu no Allianz por 2 a 1. Contudo, nos pênaltis, o rival levou a melhor e avançou. Já em 2023, o Tricolor venceu as duas partidas (1 a 0 e 2 a 1) e novamente eliminou o Alviverde, com o jogo decisivo acontecendo no estádio palestrino. Aliás, ambos os embates aconteceram nas quartas de final

Por fim, em 2024, o Palmeiras teve pela frente o Flamengo nas oitavas de final. No jogo de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro se impôs e venceu por 2 a 0. Na volta, no Allianz Parque, o Verdão chegou a pressionar e encurralar o adversário, mas o triunfo por 1 a 0 não foi o suficiente para classificar a equipe.

Palmeiras em bom momento na temporada

Agora, para superar o fantasma da Copa do Brasil, o Palmeiras aposta no bom momento que vem vivendo. Afinal, líder do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, o time comandado por Abel Ferreira acumula sete vitórias, um empate e apenas uma derrota na competição nacional.

Contudo, o técnico Abel Ferreira deve manter a rotação de seus jogadores no time titular. Paulinho, que ficou fora das últimas duas partidas, treinou normalmente com seus companheiros e deve voltar a lista de relacionados. Além disso, Micael também trabalhou com o elenco e também pode voltar. Entretanto, o português deve fazer mudanças como a entrada de Vanderlan e Maurício no time titular.

