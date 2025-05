Palmeiras x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quinta-feira (22/5), às 19h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras terá o Allianz Parque ao seu favor, para encarar o Ceará. O Verdão venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Castelão e precisa de apenas um empate para avançar. Já o Vozão precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis ou por dois tentos para se classificar para a próxima fase da competição.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha, ao vivo, o prélio. A transmissão começa às 18h. Ricardo Froede, com sua voz de tenor, narra as jornadas de Verdão e Vovô. Figueiredo Júnior o acompanha, nos comentários, com sua sabedoria esportiva. Por fim, Christopher Henrique traz detalhes exclusivos da peleja com suas elogiadas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.