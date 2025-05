CRB x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

CRB está no caminho do Peixe, nesta Copa do Brasil - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Nesta quinta-feira (22/5), às 21h30, CRB e Santos prometem uma verdadeira batalha, no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes ficaram no empate em 1 a 1 no duelo de ida, na Vila Belmiro. Assim, quem vencer avança para as oitavas de final. Uma nova igualdade leva a decisão do embate para as penalidades máximas.

A Voz do Esporte acompanha, ao vivo, a peleja, a partir de 20h. Cesar Tavares já está de prontidão e com suas cordas vocais em dia para narrar o embate. João Miguel Lotufo enriquece a transmissão com seus comentários sempre pertinentes. Por fim, André Bacha chega com tudo na reportagem. Com este trio não há placar em branco.

