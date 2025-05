Torcedores de clubes brasileiros vivenciarão ativações especiais no Mundial

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, ou Super Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos, está se aproximando e os clubes brasileiros que participarão do campeonato — Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras — preparam experiências exclusivas para seus torcedores. A principal aposta é a criação de fan zones, áreas temáticas que combinam entretenimento, gastronomia e cultura para aproximar fãs e marcas fora dos estádios.

Para Fábio Wolff, sócio-diretor da agência de marketing esportivo Wolff Sports, as fan zones no Mundial representam uma poderosa ferramenta de engajamento: “Elas são muito mais do que espaços de convivência. É onde a paixão do torcedor se transforma em consumo, relacionamento com marcas e geração de conteúdo. É uma oportunidade para ativar patrocinadores e fortalecer a presença dos clubes no mercado internacional”.

O Botafogo e o Fluminense , por exemplo, contam com a parceria da agência Absolut Sport para oferecer pacotes de viagem que incluem ingressos, hospedagem, transporte e acesso a ações exclusivas. Joaquim Lo Prete, Country Manager da empresa no Brasil, destaca o potencial da iniciativa.

“Campeonatos como esse são uma excelente oportunidade para clubes, marcas e entidades promoverem experiências únicas. É possível integrar contextos esportivos, culturais e gastronômicos com facilidade, ainda mais em um país com infraestrutura moderna e atrativa para o turismo”, afirma Joaquim.

Palmeiras espera mobilização intensa no Mundial

Aliás, a expectativa dos torcedores do Palmeiras para o torneio é enorme e a mobilização tem sido intensa tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Afinal, com caravanas organizadas, pontos de encontro definidos e uma complexa operação logística montada, a torcida alviverde realiza campanha nas redes sociais com objetivo de apresentar uma grande festa nos estádios americanos durante a competição.

Anderson Rubinatto, CEO da Goolaço, empresa especializada na produção de eventos esportivos, ressalta o impacto emocional das iniciativas neste Mundial: “Esses eventos aproximam o torcedor da marca do clube de forma única e inesquecível. As fan zones criam um ambiente onde a experiência vai além do jogo. É onde nascem memórias, conexões e novas oportunidades de fidelização”.

Cariocas com estratégias diferentes

O Tricolor Carioca planeja instalar a “Casa Fluminense” em uma área próxima à Times Square, um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York. Uma equipe de marketing do clube trabalha no projeto. O clube das Laranjeiras fará dois jogos na cidade, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, no dia 17 de junho, e contra o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, no dia 21. A última partida será em Miami, no dia 25 de junho, diante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Empresas especializadas em hospitalidade no ambiente esportivo enxergam na iniciativa uma chance de ampliar experiências e gerar valor. “O público que busca essas experiências quer mais do que apenas assistir ao jogo. Eles querem viver o futebol de forma completa, com conforto, entretenimento e conexão com a cultura do clube. As fan zones oferecem exatamente isso: uma extensão da paixão, onde esporte, lazer e negócios se encontram”, destaca Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

O Flamengo prefere manter em sigilo o local, mas planeja atuar em parceria com as chamadas “Embaixadas e Consulados da Nação” tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. O Rubro-Negro enfrenta o Espérance, da Tunísia, no dia 16 de junho; depois encara o Chelsea, no dia 20 de junho. Por fim, o clube da Gávea faz sua última partida pela fase de grupos no dia 24 de junho, com adversário ainda indefinido.

