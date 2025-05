Conselho do Corinthians marca reunião para discutir proposta da Adidas

O Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians vai discutir no dia 29 de maio a proposta da Adidas para ser a nova fornecedora do clube. Atualmente, o Timão tem acordo com a Nike, mas pode fechar com a empresa alemã pelos próximos anos, que fez uma oferta de R$ 1 bilhão.

Para que a atual gestão possa avançar na negociação, é necessário um parecer do Cori. O contrato entre Corinthians e a Nike, que perdura desde 2003, foi renovado automaticamente até dezembro de 2029. Uma cláusula unilateral permitia à fornecedora ampliar a parceria sem a anuência do clube, que há anos está insatisfeito com a distribuição do material.

Um rompimento pode provocar complicações jurídicas para o clube diante do contrato vigente que impede negociação com terceiros. Por outro lado, o Timão vê brechas no contrato para romper a parceria no fim do ano, sem multa ou disputa judicial.

Fora os oito membros trienais, que mudam a cada ciclo político do clube, o Cori também conta com outros conhecidos, entre eles, os ex-presidentes Mário Gobbi, Duilio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Andrés Sanchez. Aliás, todos eles são opositores da atual gestão. Contudo, mesmo aprovado, uma mudança na fornecedora ainda levaria um tempo para acontecer.

