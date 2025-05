Danilo elogia Ancelotti e avalia momento do futebol brasileiro: ‘Vergonhoso’

Na pré-lista da convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias, Danilo comentou sobre a chegada de Carlo Ancelotti no comando técnico. O zagueiro do Flamengo teceu elogios ao novo treinador. Além disso, o jogador também fez questão de falar do momento conturbado que vive a administração da CBF após vitória e classificação do Rubro-Negro sobre o Botafogo-PB, na última quarta-feira, no Maracanã.

“É um treinador que dispensa comentários, a história fala por si só. É um técnico que acredito que vá ser uma demonstração de respeito que o futebol brasileiro pode ter internamente e externamente. Estamos em um momento extremamente difícil e vergonhoso de administração e tudo. Temos de colocar a mão na consciência e repensar tudo aquilo que tem a ver com o que tem acontecido”, disse.

Danilo, afinal, se refere ao afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF por decisão judicial. Agora, no domingo (25), Samir Xaud será aclamado o novo mandatário da entidade. Diante disso, o defensor do Flamengo pede blindagem ao elenco em relação as situações exteriores.

“Mas temos de tentar de certa forma nos blindar disso e o Ancelotti é um nome importante para que possa ter um comando, alguém com quem a gente possa se espelhar e estar conosco batalhando. Espero que ele se sinta bem na Seleção Brasileira. Recuperar a alegria e confiança que tem faltado”, destacou.

Por fim, na próxima segunda-feira (26), o italiano Carlo Ancelotti irá fazer sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira. O evento acontece, às 15h, em hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

