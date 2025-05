Vasco aposta em novo dirigente para renovação com Léo Jardim

O goleiro Léo Jardim foi o herói da classificação do Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil ao defender três cobranças de pênaltis do Operário-PR, na última terça-feira (20). Com isso, o atleta se mostra cada vez mais decisivo no elenco do Cruz-Maltino. Mas com o contrato até o fim de 2025, as conversas por renovação estão travadas.

Porém, com a chegada de um novo diretor de futebol após saída de Marcelo Sant’Ana, o Cruz-Maltino acredita que a negociação possa evoluir entre as partes e, portanto, está confiante em um desfecho positivo. As informações são do canal “Atenção Vascaínos”.

O Vasco confirmou a saída do dirigente no dia 11 de maio e está em busca de um substituto para a função. A contratação de um novo nome, então, seria essencial para avançar com o goleiro, apesar da resistência do staff em aceitar a proposta financeira já feita.

Léo Jardim pelo Vasco

No início de maio, o staff do atleta apresentou uma contraproposta para a renovação do contrato, após o clube ter aumentado a oferta salarial e oferecido a extensão do vínculo até 2030. Aliás, o projeto visa transformá-lo em ídolo em São Januário. Léo Jardim chegou ao Vasco em 2023 e já atuou em 134 jogos pelo clube.

