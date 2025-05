Inter pode ter mudança de esquema em duelo decisivo pela Copa do Brasil

O técnico Roger Machado pode mudar o esquema tático do Inter para o jogo decisivo contra o Maracanã, nesta quinta-feira (22). Afinal, o comandante pode optar pela saída de um dos volantes para escalar Gustavo Prado como titular. O goleio Anthoni, mesmo com dores, está entre os relacionados. Inclusive o zagueiro Victor Gabriel e o meio-campista Fernando também viajaram com a delegação para Florianópolis.

A dupla ganhou um descanso no empate em 1 a 1 com o Mirassol, pelo Brasileirão, no domingo (18). A propósito, o treinador antecipou que os dois estarão entre os 11 iniciais. Roger provavelmente optará por realizar um revezamento no elenco e mesclará titulares absolutos e reservas.

Até mesmo porque sua estratégia é evitar surpresas com um time totalmente alternativo. Com isso, penar pela falta de entrosamento do time e sofrer uma eliminação precoce, na etapa em que estreia na edição de 2025 da Copa do Brasil. Afinal, se trata de um compromisso decisivo, de caráter eliminatório e importante para as pretensões do Internacional em sua sequência da temporada.

Gustavo Prado está cotado para iniciar a partida por aproveitar suas últimas oportunidades, com boas performances. Por sinal, ele foi o autor do gol que assegurou a vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Maracanã, no jogo de ida, já nos acréscimos. O goleiro Anthoni reclamou de dores na costela. Assim, houve a possibilidade de Ivan estrear na temporada. Em princípio, o camisa 24 está entre os relacionados.

Titulares do Inter devem ser poupados

Algumas peças mais importantes podem ser preservadas. São os casos do zagueiro Vitão, o meio-campista Alan Patrick, além dos laterais Aguirre e Bernabei.

O Maracanã, do Ceará, é o mandante da partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que ocorre, nesta quinta-feira (22), às 19h. Contudo, o clube nordestino recebeu uma proposta atrativa de empresários. Assim, vendeu o mando de campo para Florianópolis. O jogo ocorrerá no Estádio Orlando Scarpelli e o Inter terá um ambiente favorável.

Afinal, conta com uma grande concentração de torcedores na região. Os gaúchos, aliás, carimbam a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil com qualquer vitória ou empate. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para a disputa de pênaltis. Além disso, um revés por uma vantagem maior provoca a eliminação do Colorado.

Lista de relacionados

Goleiros: Anthoni, Ivan

Zagueiros: Juninho, Rogel, Vitão, Victor Gabriel

Laterais: Aguirre, Bernabei, Ramon

Volantes: Bruno Henrique, Diego Rosa, Fernando, Ronaldo, Thiago Maia

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Romero

Atacantes: Lucca, Raykkonen, Ricardo Mathias e Wesley

