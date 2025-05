Clube do Qatar estuda fazer proposta para Michael, do Flamengo

Michael não conseguiu se firmar no time titular do Flamengo - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O atacante Michael, do Flamengo, despertou interesse do Al-Duhail, do Qatar. O clube árabe ainda não apresentou proposta ao Rubro-Negro, mas estuda fazer uma investida no atacante na janela de transferências do meio do ano. A informação inicial foi do canal “Flazoeiro”.

O Flamengo não oferecerá resistência caso chegue uma proposta para o atacante na próxima janela. Aliás, a tendência é que Michael seja um dos jogadores negociados após o Mundial de Clubes. A diretoria, assim, aguarda um movimento do clube árabe.

De volta ao Flamengo no meio do ano passado, Michael, que está em sua segunda passagem pelo clube, chegou para reforçar o ataque na reta final da temporada. Ele defendeu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por dois anos e meio.

Depois da sua chegada, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Porém, o ‘Robozinho’, não se firmou no time titular. Em 2025, ele acumula 18 jogos pelo Flamengo, com um gol e quatro assistências.

Caso a saída de Michael aconteça, Michael abre vaga no time, A diretoria do Flamengo, afinal, busca pelo menos dois pontas no mercado e quer atacantes que tenham qualidade no drible e facilidade de jogar no espaço curto.

