Modelo envolvida em polêmica com Neymar é presa em São Paulo

“As investigações tiveram início após uma mulher registrar boletim de ocorrência em agosto de 2023 relatando ter comprado perfumes importados pelo valor de R$ 857,90, mas, ao receber os produtos, constatou que eram falsificados. A perícia confirmou a presença de substâncias como metanol e etanol em concentrações fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa, além da ausência de registro junto à agência reguladora”, informou a SSP-SP.

A polícia ainda informou que as movimentações bancárias das suspeitas foram um indício. Uma delas teria movimentado mais de R$ 1,2 milhão, enquanto as outras movimentaram R$ 600 mil e R$ 300 mil, respectivamente. Além disso, durante a operação foram apreendidos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo Audi Q3 avaliado em aproximadamente R$ 150 mil.

Any Awuada e Neymar

Any Awuada é modelo e tem quase 600 mil seguidores nas redes sociais. Além disso, ela possui um perfil na plataforma de acompanhantes SPLove. Dessa forma, Any costuma compartilhar viagens, momentos em lancha com amigas, registros na praia e em piscina de hotéis.

Em março deste ano, Neymar se envolveu em uma polêmica após seu helicóptero ter sido visto estacionado no heliponto de uma chácara em Araçoiaba, no interior de São Paulo. No entanto, a assessoria do atleta nega sua presença no local e diz que o jogador apenas teria emprestado o helicóptero. Por outro lado, a modelo Any Awuada afirmou que teve relações sexuais com o jogador no local.

Após essa polêmica com Neymar, ela investiu em conteúdos nas redes sociais. Aliás, Any afirmou ser do Job, nome usado para profissionais do sexo. Assim, ela faz vídeos relatando sobre a profissão. Além disso, mantém um perfil numa plataforma de conteúdo adulto.

Em uma publicação, a modelo afirmou que costuma se relacionar com homens em troca de dinheiro.

“Fica tranquila, amor, só quero seu macho se ele me pagar”, escreveu.