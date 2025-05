Mundial de Clubes terá papel fundamental em ‘Vale Tudo’, da Globo

Copa do Mundo de Clubes terá papel fundamental em 'Vale Tudo', da Globo - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

A TV Globo definiu o novo Mundial de Clubes da FIFA como peça-chave para tentar reverter os índices abaixo do esperado do remake de ‘Vale Tudo’ — exibido na faixa das 21h. A ideia se baseia em promover campanhas integradas usando a edição inédita da competição como motor para impulsionar a audiência da novela e manter o público engajado no horário nobre.

Com o torneio marcado entre 4 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, a emissora se utilizará de partidas dos brasileiros como gancho de exibição para capítulos decisivos da trama. Além disso, a estratégia inclui a veiculação de conteúdos promocionais e chamadas de ‘Vale Tudo’ nos intervalos e pré-jogos do Mundial.

O desempenho tímido da novela provocou alertas internos e movimentações nos bastidores. Contudo, a emissora mantém, ao menos por ora, o planejamento inicial de exibição até outubro. Nesse contexto, a próxima produção, denominada ‘Três Graças’, escrita por Aguinaldo Silva, chega com a meta de promover um resgate ao clássico.

Jogos das 22h

A emissora tem trabalhado para promover os episódios mais relevantes de ‘Vale Tudo’ especialmente nos jogos envolvendo brasileiros e marcados a partir das 22h (de Brasília). Flamengo, Botafogo e Palmeiras têm partidas programas em horários que antecedem a exibição da trama.

O Flamengo, por exemplo, encara o Espérance às 22h (de Brasília) do dia 16 de junho, e o LAFC ou América-MX no dia 23 mesma data do duelo entre Inter Miami x Palmeiras. Já o Botafogo encara o PSG na noite de quinta-feira (19 de junho).

A fórmula se assemelha às ações do canal para o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro. Isso porque a emissora preparou a reprodução de cenas importantes para o momento de maior fluxo dos espectadores que aguardavam o início da apresentação em Copacabana.

Audiência estagnada

Apesar do elenco estrelado e do alto investimento, o remake de ‘Vale Tudo’ ainda não apresentou desempenho satisfatório no canal. A novela, que contabiliza seis semanas no ar, acumula média de 21,6 pontos na Grande São Paulo. O número supera a antecessora, ‘Mania de Você’, por pouco: 21,1 pontos de média.

Globo no Mundial de Clubes

A emissora organiza uma cobertura massiva para competição, com exibição dos jogos na TV aberta, SporTV, Globoplay e ge. O canal ainda designou equipes dedicadas exclusivamente aos clubes brasileiros para produção de conteúdo diário e programas especiais. Um deles é a “Central da Copa de Clubes”, que ficará sob os comandos de Tadeu Schmidt e Paulo Nunes.

O SporTV transmitirá todos os 63 jogos do torneio, sempre com uma hora de aquecimento pré-jogo. Já a TV Globo priorizará confrontos com clubes nacionais e clássicos internacionais.

