Deco revela sondagem do PSG por Yamal, do Barcelona

Joia do Barcelona, Lamine Yamal está perto de renovar seu vínculo com o clube, como antecipou o presidente Joan Laporta. O brasileiro Deco revelou detalhes sobre as propostas que o craque já recebeu e garantiu que o Real Madrid nunca demonstrou interesse.

Yamal, aliás, deixou de ser uma promessa e se tornou realidade antes mesmo de completar 18 anos. Por isso, o Barcelona fará de tudo para manter seu maior ativo no momento. O dirigente também falou sobre o novo contrato.

VEJA: Técnico do Barcelona dá aval para clube buscar Luis Díaz

“Na temporada passada, alguns clubes vieram perguntar sobre ele. Este ano, ainda não. Mas queremos que ele fique e aproveite o Lamine por muito tempo. O PSG fez sondagens. O Real Madrid, não” disse Deco.

“Um jogador precisa ter um contrato justo, que reflita sua realidade. Não importa se ele é o mais bem pago; ele precisa estar entre os mais valorizados do elenco. O importante é administrar bem os contratos. Queremos que ele esteja feliz e satisfeito. Não há ambiente ou clube melhor do que o Barça. Os contratos costumam durar de cinco a seis anos” completou o dirigente.

Temporada do Barcelona

Em campo, Yamal e seus companheiros farão a despedida da temporada em LaLiga no próximo domingo, às 16h, diante do Athletic Bilbao. Eliminado na semifinal da Champions, o Barcelona conquistou três títulos: LaLiga, a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.