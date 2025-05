Enzo Fernández, do Chelsea, é alvo do Real Madrid para a próxima temporada

Meia do Chelsea, Enzo Fernández é um dos nomes escolhidos pelo Real Madrid para reforçar a equipe para a próxima temporada. O clube espanhol passa por um processo de reformulação no elenco e deve confirmar Xabi Alonso como novo técnico, no lugar de Carlo Ancelotti.

Desse modo, segundo informações da imprensa espanhola, a negociação deve girar em torno de 120 milhões de euros (R$ 765 milhões). Enzo chegaria para reforçar um setor que perderá Luka Modric. Além do argentino, o Real já confirmou as contratações do lateral-direito Alexander-Arnold, ex-Liverpool, e do jovem zagueiro espanhol Dean Huijsen, ex-Bournemouth. Curiosamente, todos vêm do futebol inglês.

VEJA: Após 13 anos, Luka Modric se despede do Real Madrid

No entanto, para concretizar a compra de Enzo, o Real Madrid precisa fazer caixa e vender jogadores. Um dos cotados para sair é o atacante Rodrygo, que vem sendo especulado em outros clubes, mas nada foi confirmado. Ele perdeu espaço com Ancelotti, mas negou qualquer intenção de deixar a equipe.

Ainda à espera da chegada de Xabi Alonso, já visando ao Mundial de Clubes, a diretoria também observa as situações de Carreras, do Benfica, e Grimaldo, do Leverkusen — ambos cotados para reforçar a lateral esquerda.

Último jogo de Ancelotti no Real Madrid

Na despedida da temporada, o Real Madrid, que terminou sem conquistar títulos, enfrentará a Real Sociedad. O jogo marcará a última partida do técnico Carlo Ancelotti no comando dos merengues. Depois, ele assumirá a Seleção Brasileira.

