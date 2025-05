Luciano volta a ser decisivo e assume vice artilharia do São Paulo

Estamos no meio do ano, mais um gol do Luciano. Assim brincou o São Paulo, após o camisa 10 marcar mais uma vez contra o Náutico, na última terça-feira (20/5), que ajudou a equipe a se classificar na Copa do Brasil. O atacante mais uma vez vem se mostrando decisivo e recuperando espaço no time em meio às ausências de nomes como Lucas Moura e Ferreira.

Com dois gols marcados na ida e um na volta, Luciano encaminhou e garantiu a classificação do São Paulo às oitavas da Copa do Brasil. Ele marcou três dos quatro gols contra o Náutico. Além disso, assumiu a vice artilharia do Tricolor na temporada.

O atacante chegou ao seu sexto gol na temporada e ultrapassou Ferreira. Agora, o jogador fica atrás apenas de André Silva, que soma 11 gols com a camisa tricolor em 2025. Lucas e Calleri, ambos com três, completam o top 5. Ele ainda chegou a 92 com a camisa tricolor, estando a oito do centésimo.

Luciano se adapta e segue sendo fundamental

Luciano perdeu a condição de titular na atual temporada e precisou se readaptar ao estilo de jogo da equipe de Luis Zubeldía. Por ora, o camisa 10 vem atuando mais centralizado como um armador ou como um segundo atacante, pisando dentro da área. Mesmo assim, ainda não conseguiu se firmar de vez na equipe principal.

Contudo, o jogador não deixa de ter um papel importante e crucial no elenco. Luciano é visto internamente como um dos jogadores mais importantes do plantel pelo espírito de liderança e decisão. Com tantos desfalques na temporada, o atacante deve ter ainda mais oportunidades e ser fundamental para que o São Paulo siga vivo em todas as competições.

Nos últimos sete jogos, foram quatro participações em gols (três gols e uma assistência). Além dos três gols contra o Náutico, ele também deu uma assistência para André Silva marcar contra o Alianza Lima, pela Libertadores. Luciano também sofreu o pênalti que garantiu a vitória do São Paulo em cima do Grêmio, pelo Brasileirão.

