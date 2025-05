Inter apostará em garotos da base para garantir classificação na Copa do Brasil

Pelo menos três garotos da base serão titulares do Inter no duelo contra o Maracanã. Gustavo Prado é cotado para estar entre os 11 iniciais - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Inter contará com sete jogadores revelados em suas categorias de base na lista de relacionados para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Maracanã, nesta quinta-feira (22). O técnico Roger Machado está inclinado a promover um rodízio em seu elenco, assim, pelo menos três deles começarão a partida, com mais um cotado para ser titular. Dois desses atletas são presenças frequentes entre os 11 iniciais, o goleiro Anthoni e o zagueiro Victor Gabriel.

O defensor ganhou um descanso no empate em 1 a 1 com o Mirassol, pelo Brasileirão, no último domingo (18). A propósito, o treinador antecipou que ele estará entre os 11 iniciais. Por outro lado, o goleiro Anthoni é dúvida, pois reclamou de dores na costela. Assim, houve a possibilidade de Ivan estrear na temporada. A princípio, o camisa 24 está entre os relacionados.

Ricardo Mathias respondeu positivamente às chances que recebeu com as ausências de Borré e Valencia por lesão. Afinal, em sua sequência como titular, ele marcou dois gols em dois jogos e demonstra capacidade em substituir os dois estrangeiros. O planejamento do técnico é aproveitar o seu momento artilheiro. O jovem atleta já é visto como uma alternativa. Assim, a avaliação é que sacá-lo da equipe neste momento positivo não irá agregar. Gustavo Prado é outro cotado para iniciar a partida, se Roger Machado preferir por escalar um time mais ofensivo.

Gustavo Prado pode assumir protagonismo no Inter na Copa do Brasil

O camisa 47 soube aproveitar suas últimas oportunidades, com boas performances. Por sinal, ele foi o autor do gol que assegurou a vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Maracanã, no jogo de ida, já nos acréscimos. Lucca, que inicialmente era concorrente de Ricardo Mathias, pode atuar junto do centroavante no setor ofensivo. Isso porque ele já foi utilizado algumas vezes aberto pelos lados. Gabriel Carvalho é um meio-campista de origem, porém, em sua principal sequência como titular, foi na posição de atacante de velocidade. Outra joia da base, Raykkonen será opção a Ricardo Mathias.

O Maracanã, do Ceará, na teoria é o mandante da partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que ocorre nesta quinta-feira (22), às 19h. Contudo, o clube nordestino recebeu uma proposta atrativa de empresários. Assim, vendeu o mando de campo para Florianópolis. O jogo ocorrerá no estádio Orlando Scarpelli, e o Inter terá um ambiente favorável. Afinal, conta com uma grande concentração de torcedores na região. Os gaúchos, aliás, carimbam a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil com qualquer vitória ou empate. Uma derrota por um gol de diferença leva à decisão por pênaltis.

Por todos estes fatores, o duelo é visto como favorável para o Inter ir a campo com um time alternativo. Afinal, o Maracanã é considerado o adversário mais frágil da sequência dos próximos três jogos. Como disputa a Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro, é o confronto ideal para preservar alguns de seus principais jogadores.

