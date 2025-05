Raphinha renova contrato com o Barcelona até 2028

Nesta quinta-feira (22), o Barcelona anunciou a renovação com o atacante Raphinha. Em reunião com as presenças de Deco, diretor de futebol, e do presidente Joan Laporta, o brasileiro assinou um novo vínculo até 30 de junho de 2028. Assim, estende em um ano em relação ao contrato anterior.

Desse modo, brilhando no Barcelona, que conquistou o título espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, Raphinha se firmou entre os melhores jogadores do mundo. Ele chegou ao clube em 2022, ainda sob o comando de Xavi, com quem teve poucas oportunidades de mostrar seu futebol. Cenário que mudou drasticamente com a chegada de Hansi Flick.

Por sua vez, na atual temporada, Raphinha soma 34 gols e 25 assistências em 56 jogos disputados, considerando todas as competições. Com esse desempenho, ele entra, portanto, na disputa pela Bola de Ouro da temporada 2024/2025. Entre os possíveis concorrentes, estão Dembélé, do PSG, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão, que farão a final da Champions League.

Todavia, ao lado dos companheiros de Barcelona, Raphinha encerra a temporada no próximo domingo, às 16h, contra o Athletic Bilbao. Após a confirmação do título espanhol, o brasileiro atravessou de joelhos o gramado do Estádio Olímpico de Montjuic — casa temporária do Barça — em agradecimento pela conquista e para cumprir uma promessa.

Living the dream.

