Globo define 25 partidas para transmitir no Mundial de Clubes

Troféu do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes que começa no próximo mês e vai contar com quatro clubes brasileiros terá transmissão de 25 partidas pela Globo. De acordo com o Estadão, a emissora definiu quais partidas vai transmitir na TV aberta.

Com Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, a Globo, portanto, vai priorizar os confrontos com clubes nacionais e clássicos internacionais. A competição, portanto, acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Dessa forma, a emissora vai transmitir todos os jogos dos brasileiros na fase de grupos. Além disso, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Manchester City, Real Madrid, Juventus, Inter Miami, Porto, Bayern de Munique, Boca Juniors, Atlético de Madrid, Benfica e River Plate também terão jogos transmitidos pela Globo.

Confira os confrontos, datas e horários das transmissões:

15 de junho

PSG x Atlético de Madrid – 16h

Palmeiras x Porto – 19h

Botafogo x Seattle Sounders – 23h

16 de junho

Flamengo x Espérance – 22h

17 de junho

Fluminense x Borussia Dortmund – 13h

Inter de Milão x Monterrey – 22h

18 de junho

Manchester City x Wydad – 13h

Real Madrid x Al-Hilal – 16h

Juventus x Al Ain – 22h

19 de junho

Palmeiras x Al-Ahly – 13h

Inter Miami x Porto – 16h

Botafogo x PSG – 22h

20 de junho

Flamengo x Chelsea – 15h

Bayern de Munique x Boca Juniors – 22h

21 de junho

Inter de Milão x Urawa Red Diamonds – 16h

Fluminense x Ulsan – 19h

22 de junho

Real Madrid x Pachuca – 16h

23 de junho

Botafogo x Atlético de Madrid – 16h

Palmeiras x Inter Miami – 22h

24 de junho

Benfica x Bayern de Munique – 16h

Flamengo x LAFC ou América (MEX) – 22h

25 de junho

Fluminense x Mamelodi Sundows – 16h

Inter de Milão x River Plate – 22h

26 de junho

Juventus x Manchester City – 16h

Real Madrid x RB Salzburg – 22h

Globo no Mundial de Clubes

A emissora organiza uma cobertura massiva para competição, com exibição dos jogos na TV aberta, SporTV, Globoplay e ge. Assim, o canal ainda designou equipes dedicadas exclusivamente aos clubes brasileiros para produção de conteúdo diário e programas especiais. Um deles é a “Central da Copa de Clubes”, que ficará sob os comandos de Tadeu Schmidt e Paulo Nunes. Aliás, o SporTV transmitirá todos os 63 jogos do torneio, sempre com uma hora de aquecimento pré-jogo.

