Xabi Alonso já tem data para ser apresentado no Real Madrid

O Real Madrid já tem data para apresentar seu novo treinador para 2025/26. De acordo com informações da imprensa de Madri, Xabi Alonso será apresentado como novo técnico do clube merengue na próxima terça-feira, dia 27.

Antes disso, no sábado (24), termina a atual temporada e também o ciclo de Carlo Ancelotti no Real Madrid. Após quatro anos, o treinador italiano se despede do clube merengue para assumir a Seleção Brasileira.

Dessa maneira, três dias depois da saída de Ancelotti, uma nova fase começa no Santiago Bernabéu, com Xabi Alonso assumindo o cargo de treinador. O ex-volante da seleção espanhola, hoje com 43 anos, está de volta ao Real Madrid, onde jogou por cinco temporadas e ainda passou um ano como técnico do time sub-15.

Ele retorna agora com um contrato de três anos e a missão de reerguer o time após uma temporada atípica, sem títulos.

Sem tempo a perder, Xabi Alonso assume o elenco imediatamente, de olho no Mundial de Clubes, que acontece nos Estados Unidos a partir de 14 de junho. Por fim, o Real Madrid enfrenta Salzburg, Pachuca e Al Hilal na fase de grupos.

