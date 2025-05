Kartódromo do Guará recebe terceira etapa do Brasília Kart Series

Brasília Kart Series fará terceira etapa do ano no Kartódromo do Guará, neste fim de semana - (crédito: BKS/Divulgação)

Um dos principais eventos do automobilismo no Distrito Federal, o Brasília Kart Series (BKS) retorna neste fim de semana para a terceira etapa do campeonato, de sexta (23/5) a domingo (25/5), no Kartódromo Ayrton Senna, no Guará. A competição reúne pilotos das categorias 2T a F400, do mirim ao sênior, para disputas até dezembro. O público pode acompanhar as corridas e demais atividades de forma gratuita.

As provas oficiais da etapa serão no sábado (24/5), das 7h à meia-noite. A expectativa é de reunir mais de 750 pilotos ao longo da temporada, que coroa a 39ª edição do BKS. O torneio é promovido pela Federação de Automobilismo do Distrito Federal (FADF), com apoio da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e da Secretaria de Esporte e Lazer do DF.

“O Brasília Kart Series é um marco na renovação do automobilismo de base no DF. Trabalhamos para oferecer estrutura profissional, visibilidade aos novos talentos e um ambiente seguro para todos os participantes”, disse o presidente da FADF, Renato Constantino.

Os pilotos interessados em participar podem fazer as inscrições até às 12h do dia anterior à etapa, tanto na terceira quanto para as demais, no site oficial da Federação. É necessário possuir a Cédula Desportiva Nacional de 2025 e estar filiado à FADF, além de pagar os valores de entrada e de combustível, que variam entre R$ 650 e R$ 1.350, de acordo com a categoria.

Além das corridas, o evento oferece ao público a participação em simuladores e kart rental, que são provas abertas ao público geral e custam a partir de R$ 80 a bateria. Também terão espaços com food trucks e área coberta para até mil espectadores.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (23/5): treinos oficiais, das 7h às 23h

Sábado (24/5): tomadas de tempo, provas oficiais e premiação, das 7h às 18h, e baterias de kart rental, das 19h às 22h

Domingo (25/5): kart rental aberto ao público, das 13h às 23h