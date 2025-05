Messi escolhe gol na Champions League como favorito da carreira

Messi comemora gol pelo Barcelona - (crédito: LLUIS GENE/AFP via Getty Images)

Lionel Messi, com mais de 800 gols na carreira, tem o seu preferido. O argentino escolheu um gol de cabeça contra o Manchester United como o favorito de toda a sua história como jogador de futebol.

A partida era importante: final da Champions League de 2009. Aos 70 minutos, Messi marcou o segundo gol da partida, de cabeça, que ajudou a definir o terceiro título do Barcelona na competição.

Lionel Messi escolheu o gol de cabeça na final da Champions League 2009 contra o Manchester United, como o gol favorito de sua carreira. A escolha será transformada em obra de arte pelo artista Refik Anadol. ?????@sportpic.twitter.com/IQwdhAJJB4 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 22, 2025

Dessa forma, de acordo com o “Diario Sport”, a escolha do argentino vai ser eternizada e, portanto, será transformada em obra de arte pelo artista Refik Anadol.

Vale ressaltar que no ano do gol, foi um dos anos mais incríveis da carreira de Messi. Aliás, foi a primeira vez que o argentino conquistou a Bola de Ouro. Depois, ele levou o troféu mais sete vezes: 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023.

Gols de Messi na carreira

Messi tem 860 gols marcados entre Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami e Seleção da Argentina. Assim, ele chegou a essa marca em 1.100 jogos, ou seja, com uma média de 0,78 gols por partida. Vale ressaltar, portanto, que os números não incluem amistosos por clubes.

Pelo Barcelona, Messi marcou 672 gols oficiais, números que colocam o argentino como maior artilheiro de um único clube, considerando jogos oficiais, na história do futebol. Além disso, ele é o segundo maior artilheiro da Champions League na história, com 129 gols em 161 partidas.

Pelo Paris Saint-Germain, ele balançou as redes 32 vezes em 75 confrontos. Já no Inter Miami, atual clube do argentino, são 44 gols em 56 partidas. Por fim, pela Seleção Argentina, são 112 tentos em 191 jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.