Hulk, Cuello e Patrick são dúvidas no Atlético; confira suas situações

O Atlético-MG avançou sem sustos na Copa do Brasil ao golear o Maringá por 4 a 0, na Arena MRV, na noite desta quarta-feira (21). No entanto, o técnico Cuca pode ter problemas, já que os atacantes Hulk e Cuello, além do volante Patrick, deixaram o campo com problemas musculares.

Entre os três casos, o de Cuello preocupa mais. O argentino sentiu um desconforto na região do quadril e na coxa direita. Ele será reavaliado para saber se terá condições de enfrentar o Corinthians no sábado (24), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk, além das dores, também está com um quadro de virose.

Todavia, o volante Patrick, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Galo após a negociação que levou Paulinho ao Palmeiras, sofreu apenas com cãibras e é o que menos preocupa a comissão técnica. Para o duelo contra o Maringá — e também no clássico com o Cruzeiro — o Galo já não contou com o lateral-esquerdo Guilherme Arana. As contusões, portanto, seguem atrapalhando o Atlético na temporada.

“Lesão não é uma coisa só nossa. Todo clube tem. São tantos jogos e tanta entrega que os jogadores têm… aceleração, desaceleração, troca de direção, disputa de espaço. Os caras fazem 10, 11 quilômetros por jogo. Então, um ou outro vai ter lesão”, disse o técnico Cuca sobre o momento físico do elenco.

