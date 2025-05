Contusão de Monsalve abre caminho para Cristaldo voltar a ser opção no Grêmio

Cristaldo pode ter reviravolta na hierarquia do Grêmio, de preterido a titular no compromisso seguinte, o duelo contra o Bahia, pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O meio-campista Cristaldo provavelmente será uma opção mais útil no Grêmio nas próximas partidas. Afinal, Monsalve não terá condições de atuar por uma contusão muscular na coxa esquerda. O camisa 10 nem sequer esteve entre os jogadores relacionados para o último compromisso do Imortal.

Por outro lado, este novo cenário em que o colombiano passa a ser desfalque pode ocasionar uma reviravolta na condição de Cristaldo. Até porque há chances de o argentino ser escalado como titular contra o Bahia, no próximo domingo (25), na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Caso haja a concretização desta hipótese, Cristaldo não poderá deixar o Tricolor gaúcho para qualquer outra equipe brasileira. Isso porque ele completará sete jogos no Brasileirão. A ausência do meio-campista no empate com o CSA, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, ocorreu por duas situações. Inicialmente, pelo limite de apenas nove estrangeiros que podem atuar a cada jogo, situação que indica a falta de prestígio do argentino com Mano Menezes.

Além disso, o treinador explicou que preteriu Cristaldo, pois entendia que a sua estratégia de jogo necessitava de atletas com características mais ofensivas. Exatamente pela urgência em fazer gols e pela missão de reverter cenário adverso. Com a baixa de Monsalve, somente o argentino e Nathan são as opções para um meio-campista mais ofensivo. Por isso, a tendência é de o jogador ganhe uma nova chance entre os 11 iniciais.

Esta foi apenas a segunda ausência do camisa 10 entre os relacionados na temporada. A primeira ocorreu no embate contra o Godoy Cruz, pela fase de grupos da Sul-Americana. Na oportunidade, Cristaldo foi preservado por conta de um desconforto muscular.

Grêmio vê Cristaldo como peça negociável na próxima janela de transferências

O entendimento interno no Grêmio é pela necessidade em ser ativo na próxima janela de transferências. No caso, tanto para qualificar seu elenco como também negociar algumas peças. O meio-campista é um dos potenciais jogadores que pode ser envolvido em alguma tratativa. Alguns rumores indicam que há o interesse tanto de clubes do Brasil como do exterior. Pela escassez de opções, o Grêmio não pretende escanteá-lo até a abertura da janela. Se ele realmente atuar contra o Bahia, a única possibilidade será negociá-lo para mercados internacionais.

