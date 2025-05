Fluminense busca virada nos acréscimos contra o Grêmio pelo Brasileirão sub-20

O Fluminense virou, em casa, para cima do Grêmio - (crédito: FOTO: LEONARDO BRASIL / FLUMINENSE F.C.)

Fluminense e Grêmio se enfrentaram na tarde desta quinta-feira (22/5), em Xerém. O Tricolor Carioca levou a melhor, de virada, e venceu os gaúchos por 2 a 1.

A partida começou sem muita empolgação, mas terminou de forma emocionante. Os dois gols do Fluminense foram marcados nos minutos finais. Wallace Davi fez aos 47 e Arthur aos 52.

Com a vitória, o Fluminense alcançou 11 pontos e foi à décima quinta posição. O Grêmio amarga a lanterna do competição.

Grêmio resolveu com gol de pênalti

Embora o Grêmio tenha começado a partida com mais posse de bola, o Fluminense cresceu e começou a criar oportunidades, principalmente pelo lado esquerdo com Wesley Natã. No entanto, o Tricolor das Laranjeiras não conseguiu transformar essa crescente em chances claras de gol.

Assim, o Grêmio acabou marcando aos 22 minutos. A bola resvalou no braço de Wallace Davi. Pênalti e gol. Até o fim da etapa inicial, o Tricolor Gaúcho controlou as ações do Flu e administrou a vantagem.

Emoção no final e vitória do Fluminense

O segundo tempo começou no mesmo ritmo que o primeiro terminou: sem fortes emoções. Até, que aos 29, Vagno cruzou para dentro da área e Jorge desviou para o gol. No entanto, Ygor faz defesa.

O Fluminense seguiu dessa forma, criando algumas jogadas, mas sem levar tanto perigo ao gol de Ygor. Por outro lado, o Grêmio tentava esfriar o jogo.

Contudo, aos 47 da etapa final, após bate e rebate dentro da área, Wallace Davi aproveita e finaliza para empatar o jogo. Mas não acabou.

Nos instantes finais, o goleiro Ygor soltou a bola dentro da área e Arthur, atacante do Flu, aproveitou e chutou no alto para virar o jogo. Logo em seguida, o jogo acabou.

