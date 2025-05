Novo vínculo de Lucca com o São Paulo tem multa de R$ 500 milhões para o exterior

O atacante Lucca assinou um novo contrato com o São Paulo, que prevê multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 508,8 milhões, na cotação atual) para clubes do exterior. No entanto, para equipes brasileiras, o valor está vinculado ao salário do jogador.

Lucca, aliás, teve um início promissor no time profissional. Logo na primeira partida, marcou um gol no empate por 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai, pela Conmebol Libertadores. O novo vínculo vai até 30 de abril de 2028 e foi firmado após suas primeiras atividades com o elenco principal.

O agente do atleta, Fernando Brito, da Dodici Sports, afirmou que o São Paulo apresentou um projeto sólido, com um contrato que valoriza o potencial de Lucca e inclui gatilhos por metas alcançadas.

” Lucca sempre foi muito enfático conosco ao dizer que tinha o sonho de atuar no profissional do São Paulo. Para nós, faz muito sentido que ele tenha essa experiência em seu clube formador. Ele precisa jogar diante de um Morumbis lotado para crescer ainda mais. Lucca nunca se viu fora do São Paulo, ele queria viver essa experiência”, disse o empresário ao portal ge.

Lucca chamou atenção de Zubeldía no São Paulo

Antes da renovação, o contrato anterior ia até o meio de 2026, o que permitiria ao jogador assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro do próximo ano. O São Paulo acelerou a negociação e definiu a renovação em reunião recente. Lucca comemorou nas redes sociais, publicando fotos do momento.

Cria de Cotia, ele chegou ao clube com apenas 9 anos e conquistou inúmeros títulos nas categorias de base. Após boas atuações pelo sub-20, chamou a atenção de Zubeldía e foi promovido ao time principal.

Aos 17 anos, tornou-se o jogador mais jovem a marcar pelo São Paulo na Libertadores — um gol que ajudou na classificação da equipe para as oitavas de final.

