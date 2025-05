Napoli x Cagliari: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Napoli durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação)

Jogo que vale o título do Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (23), o Napoli recebe a Cagliari às 15h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, na partida de abertura da 38ª e última rodada do Calcio. Simultaneamente, Como e Inter de Milão se enfrentam na região da Lombardia, em duelo que também pode definir o título da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Napoli

O Napoli é o líder do Campeonato Italiano com 79 pontos, mas tem a Inter de Milão na cola, com 78. Dessa maneira, uma vitória em casa garante o título para os napolitanos. Em caso de empate, o time precisa que a Inter não vença o duelo fora de casa.

Além disso, se o Napoli perder e o clube de Milão empatar, os times ficarão igualados em 79 pontos e terão que disputar um jogo desempate na segunda-feira (26) para definir o campeão.

Para o duelo em casa, o Napoli terá um desfalque importante para o jogo desta sexta-feira. Isto porque o técnico Antonio Conte vai cumprir suspensão e não poderá estar à beira do campo na partida que pode lhe garantir o quarto scudetto.

Ao mesmo tempo, Conte segue sem poder contar com Bungiorno, Juan Jesus e Lobotka, lesionados.

Como chega a Cagliari

Por outro lado, a Cagliari chega aliviada após confirmar a permanência na elite do futebol italiano na rodada passada. Assim, o time somente cumpre tabela nesta sexta-feira.

Além disso, o técnico Davide Nicola terá os desfalques de Soldati e Luvumbu, ambos lesionados.

Napoli x Cagliari

38ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sexta-feira, 23,05/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA).

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rramahni, Olivera e Spinazzola; Zambo-Anguissa, Gilmour e McTominay; Politano, Lukaku e Raspadori (David Neres). Técnico: Antonio Conte.

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina e Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola e Augello; Gaetano e Piccoli. Técnico: Davide Nicola.

Árbitro: Federico La Penna (ITA).

Auxiliares: Giallatini (ITA) e Colarossi (ITA).

VAR: Daniele Paterna (ITA).

