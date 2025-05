CBF prepara ‘esquema especial’ para receber Ancelotti

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti chegará ao Rio na noite do próximo domingo (25). A CBF prepara um “esquema especial” para apresentação e primeira convocação do italiano, em evento em hotel de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na segunda-feira (26).

Além do italiano, toda a sua comissão técnica desembarcará no Rio no domingo, e aCBF se organiza para que eles não passem pelo saguão principal do Galeão. Por conta da alta demanda, a apresentação saiu da sede da entidade para um hotel. Serão cerca de 200 profissionais de imprensa no evento.

Ancelotti já informou que utilizará o espanhol para se comunicar. No entanto, ele já prometeu a confederação que se comprometerá a aprender português rapidamente.

Candidato único, Samir Xaud deve estar presente na convocação e na apresentação de Ancelotti. No momento, o interventor da CBF, Fernando Sarney, junto aos profissionais da seleção, é quem organiza a logística para a chegada do novo treinador.

Por fim, Carlo Ancelotti anunciará os 23 nomes que enfrentarão o Equador e Paraguai no início de junho pelas Eliminatórias. Serão os primeiros encontros da Seleção desde a goleada por 4 a 1 para a Argentina, na última data Fifa.

