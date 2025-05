Zagueiro em pré-lista de Ancelotti mira jogar no Flamengo: ‘Pode cravar’

O zagueiro Alexsandro, do Lille, da França, um dos nomes na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, acompanhou a vitória do Flamengo sobre o Botafogo-PB pela Copa do Brasil, no Maracanã. Em entrevista, o defensor de 25 anos disse que teve sua formação pelo clube carioca e que vai voltar a jogar pelo Rubro-Negro em sua carreira.

“É o clube do meu coração. É o clube que me formou. Penso, sim, em voltar e, em um futuro próximo, voltar a vestir essa camisa e defender essas cores. Com certeza. Pode cravar que vai acontecer e que um dia eu vou voltar para o Flamengo. Pode cravar”, disse ao canal Paparazzo Rubro-Negro.

Alexsandro não chegou a jogar pelo Flamengo como profissional. No entanto, a sua carreira foi construída na Europa, onde joga desde 2019. Hoje, o defensor atua pelo Lille, da França, onde obteve o maior destaque até então, chegando a entrar no radar de Ancelotti na seleção.

A divulgação da lista dos jogadores convocados da Seleção Brasileira será na próxima segunda-feira (26). Assim, Alexsandro pode aparecer pela primeira vez entre os atletas.

