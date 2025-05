Brasileiros do elenco do Real Madrid homenageiam Modric

Nesta quinta-feira (22), uma trajetória épica pelo Real Madrid ganhou data final através do anúncio feito pelo clube espanhol. A saber, em seus canais oficiais, o Real informou que Luka Modric irá deixar o clube após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Desse modo, diferentes companheiros do croata multicampeão se manifestaram nas redes sociais como forma de homenagear o atleta. Principalmente, os representantes brasileiros do plantel como Éder Militão, Vini Jr, Rodrygo e Endrick.

Além do aspecto da qualidade técnica e das conquistas coletivas e individuais de Modric, o discurso de todos teve convergência no aspecto da humildade e da capacidade de trazer importantes ensinamentos dentro e fora de campo. Ao ponto, aliás, de Rodrygo iniciar sua mensagem chamando o veterano atleta de 39 anos de idade de “papai”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrygo Goes – RG ?????????????? (@rodrygogoes)

“Pai! Hoje é um dia muito triste para mim e para todos os madridistas, sabendo que, em breve, já não te teremos em campo, com o número 10. É difícil expressar em palavras tudo o que significaste para mim desde que cheguei a este clube. Aprendi contigo dentro e fora do campo. A tua classe, liderança e garra marcaram-me para sempre. Obrigada por cada passe, conselho e ajuda, foi um sonho compartilhar todos estes anos ao teu lado! Que desfrutes desta nova etapa, LENDA! Te amo”, disse o Rayo em sua publicação.

Outras manifestações de latinos do Real sobre a saída de Luka Modric

Éder Militão

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eder Gabriel Militao (@edermilitao)

É difícil imaginar o vestiário sem ti, Luka. Um exemplo de talento, mentalidade e humildade. Você é a história deste esporte e deste clube. Uma lenda, 28 títulos. Foi um verdadeiro prazer compartilhar o vestiário contigo e aprender tanto. Obrigado pelo seu carinho e por seus conselhos. Vou levá-los comigo para sempre. Te amo muito, Modric.

Vini Jr

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ?????????? (@vinijr)

É difícil dizer adeus, Luka… Foram anos compartilhando o vestiário com uma lenda. A tua história no Madrid é incomparável: 13 temporadas, 28 títulos, e tudo escrito com elegância, talento e uma humildade que me ensinou mais do que mil palavras. Obrigado por cada conselho, pela tua forma de jogar e também pela tua forma de ser. O teu futebol era arte. O teu tratamento para comigo, uma dádiva. Aprendi ao ver os teus passes com a parte externa do pé (A LA LUKA MODRIC), mas, sobretudo, aprendi com a tua generosidade diária. Sentirei a tua falta. Obrigado por tudo, Maestro. Te amo muito.

Endrick

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Endrick ???? (@endrick)

Chegar ao Real Madrid e poder jogar ao seu lado foi uma grande honra para mim! Obrigado por tudo LENDA!

Federico Valverde

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fede Valverde (@fedevalverde)

Com você, aprendi a ter perseverança. A esperar pelo momento, a humildade e o quanto uma pessoa pode se tornar grande falando em campo. Grato por ter jogado sete anos ao seu lado. Grato por ter sido um contemporâneo de seus gols, de seus passes de três dedos, dos quais sentiremos falta. Grato por ter participado de uma pequena parte de sua história. Mas obrigado por ser uma grande parte da minha.