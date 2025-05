Como x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

O sonho da tríplice coroa da Inter de Milão pode seguir, ou encerrar, nesta sexta-feira (23). O time visita o Como às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano 2024/25. Vice-líder, a Inter precisa vencer o seu jogo no Giuseppe Sinigaglia, na região da Lombardia, e torcer por um tropeço do Napoli, em casa, contra a Cagliari, para ficar com o scudetto.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Xabi Alonso já tem data para sua apresentação no Real Madrid

Como chega o Como

O Como fez uma temporada histórica. De volta à elite do futebol italiano após 21 anos, o time comandado pelo técnico Cesc Fàbregas começa esta 38ª rodada na 10ª posição, com 44. O time confirmou a permanência com tranquilidade e o jovem treinador fez um bom trabalho na temporada.

Contudo, Fàbregas segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Sergi Roberto, Dossena, Goldaniga e Diao, lesionados, estão fora do jogo desta sexta-feira.

Como chega a Inter de Milão

Por outro lado, a Inter faz uma grande temporada e ainda sonha com a conquista da tríplice coroa. O time venceu a Copa Itália, está na final da Champions e é o vice-líder do Italiano com 78 pontos, um a menos que o Napoli. Dessa maneira, para ficar com o título do Campeonato Italiano, a Inter precisa de um tropeço do Napoli no duelo que acontecerá simultaneamente.

No entanto, em caso de empate nesta sexta-feira, a Inter precisa de uma derrota dos napolitanos. Se isso acontecer, terá que ser disputado um jogo desempate na próxima segunda-feira (26) para definir o campeão.

Por fim, para este duelo decisivo, a Inter não poderá contar com Lautaro Martínez, Frattesi e Carboni, lesionados.

Como x Inter de Milão

38ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sexta-feira, 23,05/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: no Giuseppe Sinigaglia, na região da Lombardia (ITA).

Como: Butez; Van der Brempt, Vojvoda, Kempf e Álex Valle; Perrone, Da Cunha e Caqueret; Nico Paz, Douvikas e Gabriel Strefezza. Técnico: Cesc Fàbregas.

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Taremi. Técnico: Simone Inzaghi.

Árbitro: Davide Massa (ITA).

Auxiliares: Perroti (ITA) e Rossi (ITA).

VAR: Paolo Mazzoleni (ITA).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.