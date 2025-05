Suposto namoro com o Botafogo pode aproximar Cristiano Ronaldo de sua irmã; entenda

Os rumores de uma suposta oferta de um clube brasileiro por Cristiano Ronaldo voltaram a ganhar destaque no noticiário desta semana. De acordo com o jornal português “Record”, um direigente do Botafogo considerou a contratação do astro português como possível.

O principal argumento para atraí-lo seria a possibilidade de disputar o novo Mundial de Clubes, já que a sua equipe, o Al-Nassr, não conseguiu garantir vaga para o torneio.

A eventual vinda de CR7 para o futebol brasileiro também o permitiria a se aproximar da irmã, Katia Aveiro, de 47 anos.

Ela mora no Brasil já há sete anos, em Gramado, no Rio Grande do Sul, ao lado de seu marido, o empresário Alexandre Bertolucci Jr, e sua filha Valentina, de cinco anos.

A irmã mais velha do Robozão costuma fazer viagens para São Paulo e Portugal. Além da filha mais nova, Katia ainda é mãe de Rodrigo e Dinis, que têm 23 e 13 anos.

A irmã de CR7 é cantora e empresária no país. No caso, ela é proprietária da KA Brand, que comercializa cosméticos e joias. Katia afirmou que gostaria de ver o craque português atuando no futebol brasileiro. Ela deu sua opinião em sua conta do Instagram . Na tentativa em interagir com quem a acompanha, a artista portuguesa respondeu uma pergunta que envolvia tal possibilidade.

“Eu não tenho que gostar de nada. A vida é dele e só ele sabe, mas, dando opinião, não, não gostaria. Onde ele está, está bom demais. Vejo ele bem feliz lá, e no fim de tudo é o que importa”, esclareceu a cantora.

Irmã de Cristiano Ronaldo mostra paixão pela música brasileira

Katia se tornou torcedora do Grêmio e no ano passado foi vista assistindo a um jogo da equipe no Campeonato Gaúcho, na Arena.

A irmã de Cristiano Ronaldo já gravou canções com alguns artistas brasileiros e expôs que tanto ela como o astro português compartilham o gosto por conhecidos músicos brasileiros.

Principalmente, Ivete Sangalo. Mas ela citou outros como Marília Mendonça, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, além de Roberto Carlos. Ela também frequentemente expõe sua admiração por Luan Santana, que já foi a Portugal fazer uma apresentação para a família de CR7. Por sinal, na oportunidade, o cantor até recebeu de presente um relógio de luxo do craque, nesta viagem.

