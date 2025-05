Supostas imagens da nova camisa 2 do Atlético vazam na internet

Nova camisa 2 do uniforme do Atlético vaza nas redes sociais - (crédito: - Foto: Reprodução/redes sociais)

Os torcedores do Atlético-MG ficaram eufóricos nesta quinta-feira (22). Afinal, supostas imagens do novo uniforme 2 do Galo vazaram nas redes sociais. A camisa é é predominante branca, com mangas pretas e listras douradas.

A camisa conta ainda com duas faixas pretas nas laterais, que se juntam às presentes no calção. Assim, cria uma ideia de continuidade. Além disso, a gola tem formato redondo, com detalhes em preto e dourado.

Os atleticanos já podem adquirir a nova peça. A camisa está em pré-venda nas lojas oficiais do Atlético, no preço de R$ 399.

Este deve ser um dos últimos uniformes do Galo produzidos pela Adidas. Afinal, o clube e a fornecedora de material esportivo da Alemanha têm contrato somente até o fim do ano. Dessa maneira, o Atlético passará a vestir Nike a partir de 2026, em um contrato com duração de quatro anos.

No jogo derradeiro da decisão do Campeonato Mineiro diante do América, em março, o Galo utilizou o calção número 2, mesmo sem ter sido lançado oficialmente, o que ainda não ocorreu.

Já a camisa principal da temporada foi lançada durante a pré-temporada, nos Estados Unidos, durante a FC Series.

