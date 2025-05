Cruzeiro vence o Vila Nova e vai às oitavas da Copa do Brasil

O maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos, está classificado para as oitavas de final. Nesta quinta-feira (22), o Cruzeiro voltou a vencer o Vila Nova na 3ª fase do torneio e confirmou a classificação após a vitória por 3 a 0 no Serra Dourada, em Goiânia. Eduardo foi a grande estrela da noite e marcou dois gols, enquanto Jonathan Jesus saiu do banco para completar o placar. Todos os gols foram marcados no segundo tempo.

Dessa maneira, o Cruzeiro confirmou a grande fase sob o comando do técnico Leonardo Jardim e chegou a uma sequência de oito jogos sem perder, somando todas as competições. Além disso, a Raposa está na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. A equipe é a maior campeã da Copa do Brasil, com seis títulos, na frente de Flamengo e Grêmio, ambos com cinco troféus. No entanto, o clube de Porto Alegre acabou sendo eliminado nesta fase.

Por outro lado, o Vila Nova se despede da Copa do Brasil com duas derrotas para o Cruzeiro e um placar agregado de 5 a 0. O time fez um bom primeiro tempo, mas caiu muito de produção na segunda etapa, principalmente após o primeiro gol da Raposa.

No entanto, apesar da eliminação, o Vila Nova faz um bom início de temporada e está na vice-liderança da Série B, com 16 pontos.

O jogo

As equipes fizeram um bom primeiro tempo no Serra Dourada. Com a necessidade da vitória, o Vila Nova foi para cima do Cruzeiro e teve mais finalizações do que a Raposa. No entanto, o goleiro Cássio fez boas defesas quando. Por outro lado, o Cruzeiro teve as melhores chances. Mas, os mineiros pararam na grande atuação de Halls, que fez ao menos três defesas difíceis para manter o placar zerado.

Na volta do intervalo, o Vila tentou subir a linha de marcação e pressionar o Cruzeiro no campo defensivo. No entanto, a Raposa foi fatal no contra-ataque. Em jogada de William pela direita, o lateral tocou para Gabigol na área e o atacante rolou para Eduardo finalizar de primeira e abrir o placar aos 10 minutos. Os donos da casa sentiram o gol e, após algumas alterações em ambas as equipes, o time mineiro teve mais tranquilidade para controlar o jogo. Dessa maneira, aos 29 minutos, Matheus Pereira fez lindo lançamento para Bolasie, que ajeitou de cabeça para Eduardo marcar o segundo e confirmar a grande atuação.

Nos minutos finais da partida, Matheus Pereira cobrou escanteio e Jonathan Jesus, que havia acabado de sair do banco de reservas, desviou de cabeça para anotar o terceiro da Raposa.

VILA NOVA 0X3 CRUZEIRO

3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data e horário: 22/05/2025, às 19h (de Brasília).

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago (Walisson Maia, no intervalo), Bernardo Schappo e Willian Formiga. João Vieira, Miticov e Dodô (Vinícius Paiva, aos 16′ do 2t). Júnior Todinho (Gabriel Silva, aos 16′ do 2t), Gabriel Poveda (Ralf, aos 36′ do 2t) e Guilherme Parede (Diego Torres, aos 24′ do 2t). Técnico: Rafael Lacerda.

CRUZEIRO: Cássio; William (Jonathan Jesus, aos 34′ do 2t), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno (Kauã Prates, aos 34′ do 2t); Lucas Romero (Walace, aos 34′ do 2t), Christian (Lucas Silva, aos 18′ do 2t), Matheus Pereira e Eduardo. Gabigol e Kaio Jorge (Bolasie, aos 18′ do 2t). Técnico: Leonardo Jardim.

Gols: Eduardo, aos 10′ do 2t (0-1); Eduardo, aos 29′ do 2t (0-2); Jonathan Jesus, aos 40′ do 2t (0-3)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Tiago, Guilherme Parede, Elias, Gabriel Poveda (VNO); William, Matheus Pereira, Eduardo (CRU).

