Estêvão decide, Palmeiras vence Ceará e vai às oitavas da Copa do Brasil

Estêvão marcou dois gols e foi decisivo para a classificação do Palmeiras na Copa do Brasil - (crédito: - Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com dois gols de Estêvão e um de Flaco López, o Verdão venceu o Ceará por 3 a 0, nesta quinta-feira (22), no Allianz Parque, e assegurou a classificação para a próxima fase. O Alviverde dominou a partida, mas só conseguiu marcar na etapa final quando a sua joia chamou a responsabilidade e decidiu o confronto. Aliás, foi a despedida do camisa 41 na competição.

Com a vitória, o Palmeiras fechou a eliminatória com vitória por 4 a 0 no placar agregado. Assim, garantiu a vaga nas oitavas de final. O Alviverde volta a campo no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão. Já o Ceará, por sua vez, joga somente no próximo dia 1º de junho, contra o Atlético-MG, no Castelão.

Palmeiras controla a partida, mas falta inspiração

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Palmeiras aproveitou a força dentro de casa e controlou as ações no primeiro tempo. Contudo, faltou inspiração para transformar o volume em chances claras e ampliar a vantagem na eliminatória. O Ceará, por sua vez, fez um jogo duro e não permitiu muitos espaços para o Alviverde explorar. Assim, a partida ficou truncada e com pouca emoção.

Apesar da dificuldade de encontrar espaço na área do Ceará, o Palmeiras conseguiu criar a melhor chance do primeiro tempo. Após tabela com Maurício, Estêvão perdeu uma oportunidade clara de frente com Fernando Miguel. Depois, o camisa 8 apareceu pelo lado direito e fez boa jogada com Mayke, mas o lateral-direito não conseguiu finalizar em gol.

No fim do primeiro tempo, o Ceará deu um susto. Pedro Henrique foi lançado em profundidade, driblou Weverton e bateu para o fundo das redes. Entretanto, o lance foi anulado por impedimento na origem da jogada. O camisa 7 estava um pouco na frente do último defensor do Palmeiras. Assim, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Estêvão brilha e garante classificação

O panorama mudou na etapa final. O jogo recomeçou mais agitado. Em menos de dez minutos, as duas equipes criaram oportunidades. O Ceará começou assustando com Pedro Henrique, mas faltou força na finalização. Contudo, o Palmeiras tinha o controle da partida e criou as chances mais perigosas. No lance seguinte, Vitor Roque perdeu chance na pequena área. Depois, Gustavo Gomez levou perigo, de cabeça.

O Palmeiras levava perigo principalmente com Estêvão. Aliás, ele foi o destaque da partida. O lance derradeiro aconteceu aos 15 minutos. O camisa 41 se deslocou para o lado direito e foi derrubado por Nicolas na área. Após revisar no VAR, o árbitro Anderson Daronco marcou a penalidade. O próprio atacante bateu e marcou. O goleiro Fernando Miguel até defendeu, mas deu rebote nos pés da joia palmeirense.

Após sofrer o gol, o Ceará se desestabilizou. Apenas dois minutos após abrir o placar, o Palmeiras ampliou o placar. O Alviverde recuperou rapidamente a posse de bola, e Lucas Evangelista lançou Estêvão. O camisa 41 avançou, pedalou, invadiu a área e bateu com força, sem chances para o goleiro Fernando Miguel.

Com dois gols de vantagem e a classificação assegurada, o técnico Abel Ferreira resolveu poupar alguns jogadores, como Vitor Roque, Piquerez e Estêvão. Aliás, o camisa 41 foi ovacionado pela torcida palmeirense na sua despedida da Copa do Brasil. Já na reta final da partida, Flaco López recebeu passe de Mayke, venceu a disputa com Marllon e fez o terceiro do Verdão para sacramentar a vitória.

PALMEIRAS 3 X 0 CEARÁ

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 22/05/2025

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Gols: Estêvão, 22’/2ºT (1-0); Estêvão, 24’/2ºT (2-0); Flaco López, 41’/2ºT (3-0)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Felipe Anderson (Mayke, 11’/1ºT), Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Richard Ríos, 28’/2ºT), Maurício e Piquerez (Vanderlan, 35’/2ºT); Estêvão (Paulinho, 35’/2ºT) e Vitor Roque (Flaco López, 28’/2ºT). Técnico:Abel Ferreira

CEARÁ: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas, 0’/2ºT); Fernando Sobral (Lourenço, 30’/2ºT), Diego e Lucas Mugni (Matheus Araújo, 29’/2ºT); Galeano (Aylon, 39’/2ºT), Pedro Henrique (Lelê, 29’/2ºT) e Pedro Raúl. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartão amarelo: Rafael Ramos (CEA)

