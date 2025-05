Eduardo fala sobre vitória do Cruzeiro: ???Voltamos focados”

Após garantir a classificação do Cruzeiro às oitavas de final da Copa do Brasil, o meia Eduardo elogiou o bom momento vivido pelo elenco. A Raposa venceu o Vila Nova por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (22), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e confirmou o avanço com um placar agregado de 5 a 0.

Destaque da partida, Eduardo marcou dois gols e foi um dos responsáveis diretos pelo triunfo cruzeirense. Após o apito final, o jogador comentou sobre o desempenho da equipe e a dificuldade encontrada nos primeiros minutos.

“Tivemos um primeiro tempo difícil, onde o Vila atacou bastante. Eles precisavam do resultado também, mas a gente voltou focado. No segundo tempo a gente conseguiu fazer os gols e sair com a classificação. Isso foi mais importante”, avaliou.

Além disso, o camisa 21 ressaltou o comprometimento de todo o grupo e reforçou a disputa saudável por espaço entre os jogadores:

“Eu tento dar sempre o melhor todos os jogos. Acho que todos no Cruzeiro hoje estão vivendo um bom momento. Então é trabalhar respeitando sempre o companheiro que também está brigando ali pela posição e estar sempre pronto para quando o professor precisar, a gente está ali para corresponder.”

Com seis títulos na história, o Cruzeiro segue em busca do hepta e demonstra força na temporada. A equipe aguarda agora o sorteio da próxima fase para conhecer o adversário nas oitavas.

