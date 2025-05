Auxiliar do Palmeiras exalta Estêvão e valoriza harmonia com torcida

Vitor Castanheira substituiu Abel Ferreira na coletiva de imprensa após a classificação do Palmeiras na Copa do Brasil - (crédito: - Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Com brilho de Estêvão, o Palmeiras venceu o Ceará e se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil. Em clima de despedida, o camisa 41 teve uma atuação de gala e foi decisivo para a vitória por 3 a 0, nesta quinta-feira (22), no Allianz Parque. Dessa forma, o auxiliar Vitor Castanheira exaltou a atuação do jovem, que é destaque do time na temporada. Contudo, lamentou que esteja com os dias contados.

“O Palmeiras logicamente tem que pensar na frente. Já nos preparamos no início. Como veem, o plantel está com boas opções. Temos praticamente jogadores do mesmo nível por posição. Aumenta a competitividade interna e o desempenho do jogador. É fato que vamos perder um excelente jogador, o futuro do Brasil, mas vamos pensar com tempo nisso”, disse.

Estêvão é o artilheiro do Palmeiras na temporada com 10 gols. Contudo, o jovem de 17 anos está de saída. Afinal, o Verdão vendeu o jogador para o Chelsea, da Inglaterra, em junho de 2024, por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões à época), sendo 45 milhões de euros fixos. A despedida oficial será no Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos.

“Decidir o jogo não é só fazer o gol, tem que olhar o todo. Um jogador com esta idade, com o rendimento que ele (Estêvão) tem, por isso alguém da Europa veio buscar um menino de 17 anos que é brutal. Nos clássicos se calhar não fez gols, mas todo o desequilíbrio e o jogar está aos olhos de todos. Se faz gol ou não são pormenores dentro do jogo”, afirmou.

Auxiliar destaca harmonia com a torcida

Estêvão não foi o único que brilhou contra o Ceará. A torcida palmeirense também. Afinal, mais de 38 mil torcedores compareceram ao Allianz Parque na noite desta quinta-feira. Portanto, o auxiliar Vitor Castanheira, que substituiu Abel Ferreira por causa da formatura da filha, fez questão de destacar a festa que aconteceu após a redução do valor dos ingressos.

“Quando há harmonia, é muito mais fácil de se trabalhar. Deixe-me enaltecer nossa torcida, porque no meio da semana foram 38 mil pessoas e sentimos a energia. Precisamos dela. Nem sempre as coisas vão correr bem, às vezes estamos em dias não tão inspirados, mas que o apoio deles esteja 100%, que não tenham dúvida que esta equipe vai lutar sempre, em todos os jogos, para sair com a vitória”, destacou.

Com a vitória, o Palmeiras fechou a eliminatória com vitória por 4 a 0 no placar agregado. Assim, garantiu a vaga nas oitavas de final. O Alviverde volta a campo no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.